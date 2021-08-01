Нічні гонки в Києві: поліція розігнала понад пів сотні автівок

Такі “змагання” відбуваються приблизно раз на тиждень

В Дарницькому районі Києва в ніч з 30 на 31 липня автолюбителі ваштували справжні гонки. Щоправда, тривали вони недовго – втрутилася поліція.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Влаштували автомобільні перегони біля метро

Справжній нічний форсаж влаштували біля метро “Червоний хутір”. Відомо, що позмагатися між собою цієї ночі вирішили більш, ніж 50 автомобілів, але як пояснили оргназізатори, зазвичай машин набагато більше, різної комплектації.

Тривало “дорожнє шоу” недовго, приблизно півтори години, поки не приїхала поліція. Після приїзду правоохоронців шоу завершилося. Також відомо, що відбуваються такі змагання приблизно раз на тиждень. У Києві є декілька локацій.