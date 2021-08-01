На Солом’янці загорівся гуртожиток

На щастя, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні, 31 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Борщагівській, 14-Б, що у Солом’янському районі, з вікна гуртожитку йде дим. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у м. Києві.

На місце події прибули рятувальники та з’ясували, що на 5 поверсі 12-поверхового гуртожитку в одній із кімнат сталася пожежа.

Вогнеборці відразу приступили до гасіння вогню та евакуації мешканців.

«Під час гасіння пожежі з будівлі вивели на безпечну відстань 15 осіб. О 06:35 пожежу локалізували, а о 06:38 — ліквідували», — коментують рятувальники.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

Причину загоряння з’ясовує слідство.