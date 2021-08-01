Кошенята забавно грали в хованки

Хто з нас в дитинстві не любив грати в хованки? Цікаво, але ця забава знайома і маленьким кошенятам. По крайней мере, тим, що потрапили в об’єктив камери автора цього ролика.

Про це пише Рідус.

Білий кошеня «водить». У пошуках сховався приятеля він ходить колами по кімнаті, заглядає в коробку, але партнера ніде немає.

І раптом оживає лежить на підлозі пакет. Рух помічено, «вода» акуратно підходить до «притулку» партнера і різко стрибає на «здобич». Перемога? Ймовірно – так!

Коти люблять різні ігри. Ось цей білий кіт, наприклад, виявився великим любителем пінг-понгу.

Нагадаємо, кіт самостійно намилився і викупався у ванній з господарем.

Фото: Вікіпедія