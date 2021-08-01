Oppo готує конкурента Apple MagSafe

Декілька днів тому стало відомо, що компанія Realme готує магнітну бездротову зарядку, яка повинна стати конкурентом MagSafe, причому вже відомо про дві версії цієї зарядки – з потужністю 15W та тонким корпусом, а також габаритну версію з активним охолодженням та потужністю 65W. Зараз стало відомо, що магнітну зарядку готує і компанія Oppo.

Таке рішення досить очікуване, оскільки обидві компанії відносяться до концерну BBK, і це було очікувано. Цілком ймовірно, що незабаром до них приєднається і Vivo, або й OnePlus, оскільки ці компанії належать до цього самого концерну.

Сьогодні у Мережі з’явилися перші зображення магнітного зарядного пристрою від компанії Oppo. На даний момент немає інформації ні про габарити, ні про потужність девайса, але вона повинна з’явитися вже незабаром. Щоправда, ми вже можемо оцінити дизайн та незвичну форму. Очікувано, пристрій оснащений роз’ємом USB-C.

На даний момент невідомо, коли компанія Oppo презентує цю зарядку, а також які смартфони першими отримають підтримку цієї зарядки. Нагадаємо, що Realme вже офіційно розкрила інформацію про це – 3 серпня буде презентований флагманський смартфон Realme Flash та зарядка Realme MagDart.