Три найпоширеніших міфи про каву, в які ми продовжуємо вірити

Вчені втомилися спростовувати ці міфи

Кава — один з найпопулярніших напоїв. І навколо неї завжди було багато міфів. Але пора вже з ними покінчити. Вченим вже набридло спростовувати ці міфи.

Якщо випити кави після обіду, вночі важко буде заснути

Вчені відзначають, що в середньому кофеїн виводиться з людського організму за 5 годин. Тому чашка кави, випита після обіду не позначиться на можливість заснути вночі. Правда, ті, хто п’ють каву рідко все-таки можуть зіткнутися з проблемою безсоння. А ось кавоманам безсоння не страшне.

Кава може викликати зневоднення

Насправді, вода з організму виводиться після прийому кави. Але тіло людини вже через кілька днів виробляє “імунітет” до такого ефекту. У ході одного експерименту вчені встановили, що у групи людей, які випивали по дві чашки в день зневоднення не спостерігалося.

Кава — відмінний засіб для схуднення

Так, цей напій може трохи прискорити метаболізм. Кава також притупляє апетит. Але немає ніяких доказів того, що вона допомагає зробити фігуру стрункішою.

: Meta.ua