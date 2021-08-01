OPPO представила нове покоління технології швидкої зарядки

На заході Flash Charge Open Day компанія OPPO показала свої останні досягнення в царині швидкої зарядки. Вендор також представив свою вдосконалену технологію Flash Charge, за словами OPPO, здатну задовольнити широкий спектр потреб навіть в екстремальних умовах.

“Розробка технології Oppo VOOC Flash Charge заснована на інноваціях у всій системі швидкої зарядки, яка складається з адаптера для зарядки, зарядного кабелю, PMIC, акумулятора і багато чого іншого», — сказав головний науковий співробітник OPPO VOOC Flash Charge Джефф Чжан.

За запевненням бренду, OPPO завжди ставить в пріоритет ефективність і безпеку. Тому компанія при розробці VOOC Flash Charge впровадила п’ятикратну систему захисту для підвищення безпеки технології. Крім цього виробник розглядає й інші підходи до своєї розробки: вивчає нові матеріали, алгоритми штучного інтелекту, дизайн зарядки та інші фактори, які можуть бути використані для впровадження подальших інновацій.

Йдеться про запобіжник з меншим опором, перемикач з нітриду галію (GaN), композитний струмознімач, чіп безпеки акумулятора, а також його внутрішній дизайн. Крім того, технологія розумної зарядки OPPO здатна забезпечити помітне поліпшення багатьох аспектів роботи акумулятора, в тому числі:

триваліший термін служби акумулятора, при якому його ємність підтримується на рівні 80% від його первісної після 1500 циклів зарядки при забезпеченні потужності 65 Вт SuperVOOC і повної зарядки/розрядки;

більша швидкість зарядки при певних сценаріях;

балансування швидкості зарядки і температури смартфона, що дає можливість користуватися пристроєм під час швидкої зарядки без будь-якого дискомфорту.

Що стосується зарядки в екстремальних умовах, рішення для зарядки при наднизькій температурі OPPO використовує інтелектуальні алгоритми для визначення оптимальних показників. Результати випробувань показують, що акумулятор здатний підвищувати температуру з -20℃ до 10℃ всього за десятки секунд, що дозволяє заряджати його в звичайному режимі. OPPO прагне надати користувачам зарядку нового покоління: вона розроблена для того, щоб досягти успіху в будь-якій ситуації, дозволяючи заряджати пристрої в будь-який час і в будь-якому місці.

4PDA