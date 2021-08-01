Компанія Jeep показала тизер позашляховика Wrangler, який їде під водою

Компанія Jeep недавно випустила відео, в якому, серед іншого, був показаний Wrangler, що їде під водою.

Про це пишуть Економічні новини з посиланням на Mmr.

Виступаючи минулого тижня в Detroit Free Press, генеральний директор Jeep Крістіан Меньє трохи заглибився в те, що автовиробник мав на увазі на цій сцені.

“В кінці у нас є невелике підморгування, яке, ймовірно, відбудеться після 2030 року, але я знаю, що багато ентузіастів і багато наших спільноти просять про це”, – сказав Меньє. “Є деякі божевільні, дуже дивні люди в співтоваристві джипів, які роблять такі речі вже з льодом, тому ви можете уявити собі, що це буде з автомобілем-батареєю”.

Припущення тут полягає в тому, що електричний силовий агрегат не потребує повітря для роботи, на відміну від газового або дизельного Wrangler. Таким чином, якщо електрична система залишається водонепроникною, ніщо не заважає позашляховику повністю зануритися і їхати під водою – принаймні, теоретично.

Але це не випадковий приклад, який підхопив Джип. Це те, що було зроблено раніше, як натякнув Меньє в наведеній вище цитаті. Можливо, найвідоміший приклад водіння джипа під водою узятий з 54-го епізоду каналу Motor Trend Dirt Every Day.