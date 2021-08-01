От Саты и от Балды не зарекайся: как «политик» Тогжан Кожалиева потеряла «свой» бизнес

В негласной политической тусовке нынешений период в Казахстане считается переходным. Елбасы отпустил повод, но не слез с коня, чем не допустил ситуации передачи власти по схеме Ельцин-Путин. Да и Токаев — явно не имеет таких амбиций.



Больше всего его правление похоже на время Черненко — между КГБистом Андроповым и «реформатором» Горбачевым. Все та же элита у власти, но стороны роют окопы для дальнейших боев за власть. А для власти нужны деньги и какие-никакие политические фигуры. Племянник Елбасы Кайрат Сатыбалды — контрабандист со стажем, гоняет фуры через границу, строит трехэтажные тортики и вообще парень хоть куда. Но с политикой у него не заладилось, и чем больше он старается это положение исправить, тем скромнее результаты. Последняя его инвестиция тесно связана с проходимцем Бекболатом Тлеуханом, который решил сколотить под выборы партию ХАК («Халыққа адал қызмет»). В самом названии много иронии, ибо… это не партия.

Конец «Халыққа адал қызмет»

В регистрации ХАК отказали. Инициативная группа по регистрации партии должна иметь численность в 1000 человек. Представленные ХАКом документы включали 11 подписей. Тогжан Кожалиева, невестка Бекболата Тлеухана и жена Мейрам Тлеухан, раздулась и угрожала ехать в регионы добывать подписи.

Все это закончилось пшиком. Они не набрали 1000 подписей для регистрации. Мимо выборов ХАК пролетел — и зарегистрировался как общественное движение, с потрясающе оригинальной программой: «за все хорошее». Жаль, Тогжан Кожалиева не протащила в свою новую программу тезиса о необходимости отмены пенсий — такой был у ее прошлой либеральной партии. Тоже покойной.



Все хорошее, приди к нам!

Нельзя сказать, чтобы инвестор — Кайрат Сатыблалды был доволен развитием сюжета. Партия ХАК не состоялась. Общественное движение (ОБФ HAQ) — чахоточное непотребство. Выяснилось, что лидерша движения, Тогжан Кожалиева — едва ли не худшее, что можно было придумать. Истеричная, лживая, торопливая, болтающая ерунду об агентах КГБ — настоящий антитезис лидера. Ее российское гражданство было быстро раскрыто и официально подтверждено. Оправдывалась она всякими отговорками про «время было такое». Очень напомнило другой эпизод — когда она каталась в Японию за счет проклятой народом Казахстана «Фармации» и потом стала членом наблюдательного совета этой банды жуликов.

Насколько недоволен был Кайрат Сатыбалды? Нам передают, что изрядно недоволен. У Тогжан Кожалиевой и Мейрам Тлеухана «отбирают бизнес». На самом деле ничего не отбирают — и к политике это не имеет отношения. Они строили свой мега-коворкинг «Альфарабиус» с правоверными манерами на чужие, в частности государственные и льготные деньги. Но даже с ними не совладали. Да, и у Тогжан Кожалиевой снова случилась истерика с призраками КГБ. Спасти ситуацию мог бы Кайрат Сатыбалды, но в ссуде он чете Тлеуханчиков отказал — ему хватило «инвестиций» в маразматическую аферу старшего Тлеухана — «партию» ХАК.

P.S. И да, КГБ, везде КГБ!

