Високий холестерин: фахівці назвали симптом в очах людини

Зовнішні ознаки підвищеного рівня холестерину зазвичай важко виявити, так як ця недуга безпомилково діагностується тільки за допомогою аналізу крові. Але вчені назвали симптом в очах людини, який може вказувати на необхідність змінити дієту або спосіб життя.

Високий холестерин є вкрай поширеним явищем, він призводить до закупорки жировими відкладеннями кровоносних судин, що підвищує ризик серцевого нападу та інсульту. Якщо не поставити діагноз вчасно, підвищений рівень холестерину може привести до небезпечних наслідків і навіть летального результату.

За даними дослідження державного університету Нью-Йорка, холестерин може призвести до утворення бляшок в оці, які блокують кровотік в очному яблуці, пише видання Daily Express. Це може призвести до проблем із зором у пацієнтів і навіть сліпоти, якщо накопичення бляшок не зупинити. Людина може осліпнути протягом декількох годин, якщо око не отримає достатньої кількості кисню з крові, відзначають вчені.

“Одним з найбільш серйозних і потенційно сліпучих ознак є бляшка, що спостерігається всередині однієї з маленьких артерій ока, відома як бляшка Холленхорста”, – йдеться в повідомленні дослідників. Відзначається, що виникнення подібних бляшок безпосередньо залежить від рівня холестерину в крові, а при її виникненні необхідно негайно звернутися до фахівців.

: Новости Ю