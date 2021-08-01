Санта Дімопулос похизувалась бездоганною фігурою в червоному бікіні

Українська артистка Санта Дімопулос часто тішить фоловерів яскравими знімками, на яких демонструє розкішну фігуру. Не так давно зірка українського шоу-бізнесу відпочивала з сім’єю на Лазурному узбережжі Франції.

Однак, однієї відпустки жінці стало мало, тому вона відправилась з сином на грецький острів Міконос. Там Санта Дімопулос зробила багато красивих світлин. Однією з них артистка поділилась на сторінці в Instagram.

Перед камерою знаменитість постала на пляжі. Санта Дімопулос одягнула спокусливий купальник червоного кольору, доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

Зірка українського шоу-бізнесу демонструє розкішну фігуру. Вона похизувалась підтягнутим животиком та стрункими ніжками. Велика кількість фанів відразу оцінила фігуру Санти Дімопулос.

Особливу увагу вони звернули на позу, в якій стояла жінка. Перед камерою Санта Дімопулос спокусливо продемонструвала кожну частинку свого тіла. У коментарях кумири повідомили, що в мами двох дітей ідеальне тіло. А ще вони побажали артистці чудово провести час на острові.