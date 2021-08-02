Світ епохи пандемії в карикатурі: переможці міжнародного конкурсу

У португальському місті Калдаш-да-Раінья, що входить в мережу творчих міст ЮНЕСКО, пройшов черговий міжнародний конкурс карикатуристів World Press Cartoon.

Гумористичні малюнки, створені у другій половині минулого і початку цього років представили художники з різних кінців світу. Головною темою карикатур стала пандемія Covid-19 і вакцинація.

Місцеві жителі мали можливість познайомитися з карикатуристами прямо в центрі міста, де демонстрували свою майстерність, малюючи перехожих.

Малюнки, які брали участь в конкурсі, були розбиті на три категорії, в кожній з яких були визначені три фіналісти.

Албанець Агім Сула посів друге місце в категорії гумористичний МАЛЮНОК (GAG).

“Я шукав вдома свою маску і, глянувши на одну з них оком художника, помітив, що вона нагадує нуль. І тут же у мене народилася думка намалювати 2020 на вигляді масок “.

У категорії ШАРЖ (CARICATURAS) друге і третє місце зайняли зображення іспанської королівської пари: короля Хуана Карлоса португальського художника Андре Карільо і королеви Софії іспанського художника Івана Мати.

А перше місце в цій категорії посів мексиканський художник Darío, котрий зобразив Грету Тунберг у вигляді Червоної Шапочки.

“Карикатура нагадує чарівне дзеркало, в якому відбивається персонаж, якого ми малюємо, але також і ми самі. Я зробив карикатурний малюнок Грети Тунберг для того, щоб глядачі задумалися трохи про захист нашої планети. Вона зображена Червоною Шапочкою, яка несе в своєму кошику не пиріжки, а наш світ. Вона просить нас захистити її від вовків, які всюди “.

Третя категорія – сатиричний малюнок (EDITORIAL) на актуальні соціально-політичні теми. Як і в попередні роки багато малюнків було присвячено президенту США Дональду Трампу, чий термін закінчився в минулому році. Не пропустили карикатуристи і смерть легендарного футболіста Дієго Марадони.

Перший приз отримав київський карикатурист Костянтин Казанчев, що посадив на витягнутий ніс Піноккіо компанію наших сучасників, які представляють різні соціальні групи, що впливають на громадську думку.

Гран-прі конкурсу та перший приз у гумористичній категорії отримала італійська художниця Маріяграція Кваранта, що працює під псевдонімом Джио, – за малюнок “Відбиток культури”.

Всього до участі в конкурсі подали заявку близько тисячі карикатуристів. Малюнки, відібрані журі, будуть виставлені на загальний огляд в палаці культури міста Калдаш-да-Раинья до 17 жовтня.

INTVua