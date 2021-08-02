У Японії пошили кімоно на честь кожної країни-учасниці Олімпіади: яке отримала Україна (фото)

Над створенням 206 кімоно працювали шість років

Японські дизайнери пошили кімоно на честь кожної країни-учасниці Олімпіади в Токіо. Україна отримала свій традиційний одяг.

Фото усіх нарядів дизайнери опублікували на сайті та Instagram-сторінці.

Скільки кімоно та як створювали

Група японських дизайнерів над проєктом зі створення кімоно для 206 країн-учасниць, які беруть участь в Олімпіаді, працювала шість років.

Проєкт називається The Kimono Project. Його мета – познайомити світ з Японією через класичний костюм і зблизити країни, що беруть участь в Олімпійських Іграх.

Автором ідеї є дизайнер Йошімаса Такакура. Свій проєкт він задумав ще у 2014 році, наступного року після того, як Токіо оголосили столицею Літніх олімпійських ігор. Такакура особисто придумував дизайн для кожного кімоно, стежив за робочим процесом і збирав гроші на пошиття.

Індивідуально для кожної країни підбирались візерунки на кімоно. Зокрема враховувалися історія, культура, клімат, відомі особистості та визначні пам’ятки.

Зручніше за все розглядати наряди на сайті – там вони розбиті по регіонах, а кожного примірника є своя сторінка з описом (але тільки японською мовою).

Який наряд отримала Україна

Творцем кімоно для України є Масанобу Ота. На ньому зображені:

Два дружні лелеки, квіти соняшнику, що представляють цю країну, мають прихований малюнок писанки, а також статуя Великого князя Київського, який, як кажуть, відкрив цю країну, і силует пшениці роблять її природним місцем в Україні.

Зазначається, що на кімоно зобразили історію, а контраст між жовтим та блакитним прапором України справляє сильне враження на всю роботу.

Для нього використали унікальні кольори, які створили за допомогою тонкого розмиття.

Пояс до кімоно, більш відомий у Японії як обі, створив Нісідзін-Майдзуру. Для його створення використовували техніку ручної роботи Нішідзін-орі.

Він витканий об’ємно з використанням золотих ниток та різних кольорів у вигляді піткання на ґрунтовій структурі з серпанком на срібному тлі, а колірна гамма є вишуканою, оскільки, завдяки якій складний малюнок виглядає свіжим, – йдеться у повідомленні.