У Києві стався обвал ґрунту: є жертва

У Києві стався обвал грунту на вулиці Садовій в одному з приватних дворів, внаслідок чого загинула людина, повідомила ДСНС у Києві.

“Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал грунту під яким опинилася людина. Чоловік отримав травму, несумісну з життям”, – йдеться в повідомленні в Facebook.

До місця виклику прибули рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони з’ясували, що жертва копав колодязь у приватному дворі на глибині близько 4 метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під завалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.

Тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі для з’ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 людей особового складу підрозділів ДСНС.