Чотири перші ознаки жирової хвороби печінки

Печінка відповідає за понад 500 функцій організму: від фільтрації токсинів до вироблення гормонів. Якщо вона працює неправильно, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям. Вважається, що існує чотири основні ознаки пошкодження органу.
На більш пізніх стадіях захворювання одним з відмінних симптомів є жовтяниця. Як пояснює Medical News Today, в цьому випадку жовтуватий відтінок набуває не тільки шкіра, але і білки очей. Це пов’язано з тим, що в організмі починає накопичуватися білірубін, вироблений еритроцитами, оскільки пошкоджена печінка більше не може його обробляти.
Іншою ознакою жирової хвороби печінки вважається набряк нижніх кінцівок, що викликано затримкою рідини в організмі. Ще один поширений симптом захворювання – надмірно вигнуті нігті. Крім того, варто звернути увагу на безпричинну втрату ваги, додали медики.
Інші ознаки стану можуть включати:
* сверблячу шкіру;
* постійні синці;
* блювоту з кров’ю;
* нудоту;
* болі в області печінки.
Однак фахівці підкреслюють, що всі ці симптоми не обов’язково вказують на жирову хворобу печінки. Вони можуть ставитися і до інших станів, але щоб точно з’ясувати причину необхідно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.
: Новости Ю