Чотири перші ознаки жирової хвороби печінки

Печінка відповідає за понад 500 функцій організму: від фільтрації токсинів до вироблення гормонів. Якщо вона працює неправильно, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям. Вважається, що існує чотири основні ознаки пошкодження органу.

На більш пізніх стадіях захворювання одним з відмінних симптомів є жовтяниця. Як пояснює Medical News Today, в цьому випадку жовтуватий відтінок набуває не тільки шкіра, але і білки очей. Це пов’язано з тим, що в організмі починає накопичуватися білірубін, вироблений еритроцитами, оскільки пошкоджена печінка більше не може його обробляти.

Іншою ознакою жирової хвороби печінки вважається набряк нижніх кінцівок, що викликано затримкою рідини в організмі. Ще один поширений симптом захворювання – надмірно вигнуті нігті. Крім того, варто звернути увагу на безпричинну втрату ваги, додали медики.

Інші ознаки стану можуть включати:

* сверблячу шкіру;

* постійні синці;

* блювоту з кров’ю;

* нудоту;

* болі в області печінки.

Однак фахівці підкреслюють, що всі ці симптоми не обов’язково вказують на жирову хворобу печінки. Вони можуть ставитися і до інших станів, але щоб точно з’ясувати причину необхідно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

: Новости Ю