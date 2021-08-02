Володимир Дантес добряче гульнув без Наді Дорофєєвої

Чоловік відомої української співачки й екссолістки гурту “Время и Стекло” Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як правильно відпочивати наприкінці робочого тижня, щоб з понеділка повернутися до роботи свіжим і повним сил.

Відповідний пост та короткий відеоролик з’явилися на сторінці Володимира Дантеса в соцмережі Інстаграм, де за його життям стежать 641 тисяча осіб.

Як зазначив виконавець, кожен день нашого життя схожий на інші. Адже зранку доводиться прокидатися, снідати з рідними і бігти на роботу. А після неї втомлено падати на ліжко.

“Хлопців, а ми не втратили літній кайфовий настрій? Прокидаємося щоранку, снідаємо з рідними, біжимо на роботу, часто затримуємося до вечора або, як у випадку з артистами, часто до пізньої ночі й навіть до ранку, приходимо додому ніякі, падаємо на ліжко, а з ранку все по новому. Виходить День бабака якийсь!”, – написав артист.Володимир Дантес

Володимир Дантес переконаний, що гарно відпочити з друзями у п’ятницю – це саме те, що потрібне кожному. Він запевняє, що настрій після такого проведення часу точно покращиться, яким виснажливим би не був попередній тиждень.

“А гульнути в п’ятницю? Ви коли в останній раз з друзями збиралися? Я ось покликав @saba.musina і прибіг раніше, щоб мені більше дісталося! Що було далі — дивіться у Сабіни 😂 Настрій одразу покращується, клянуся!”, – поділився він.Володимир Дантес