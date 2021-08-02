​​Судитимуть жінку, яка повторно вчинила домашнє насильство відносно матері

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 36-річної місцевої мешканки, яка систематично скоювала психологічне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана умисно та систематично словесно ображала нецензурними висловлюваннями свою 69-річну матір, залякувала, принижувала та погрожувала їй фізичною розправою. Ці події відбувалися протягом тривалого часу в квартирі, де зловмисниця проживає разом із потерпілою.

Крім того, установлено, що жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а у лютому 2021 року притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 КК).

На жаль, зловмисниця за результатами проходження 3 місячної програми для кривдників належних висновків для себе не зробила і, перебуваючи на іспитовому строці, повторно вчинила насильство відносно своєї матері.

Якщо вину жінки буде доведено у суді, їй загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років, а також буде приєднано до нового покарання 1 рік позбавлення волі за попереднім вироком.