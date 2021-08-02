Сергій Притула вступив в університет

Відомий український телеведучий та політик Сергій Притула здивував своїх прихильників світлинами зі Львова. Чоловік не розсекречував причини свого візиту у місто Лева та тримав її у таємниці.

Проте шоумен все ж розповів правду. Виявилось, що Сергій знову став студентом. У Інстаграм ведучий поділився світлиною, де позував у одній з аудиторій. Під фото чоловік розповів, що тепер навчається в Українському католицькому університеті на факультеті суспільних наук. Також Притула розповів, що вивчатиме тематику права та адміністрування.

Окрім цього чоловік зазначив, що зробив це для розвитку своєї політичної кар’єри.

“Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба.

Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо.

Привіт, магістерська програма з публічного управління та адміністрування УКУ!!!”, – написав Сергій.