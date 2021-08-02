Google готує обмеження для старих Android смартфонів

Користувачі смартфонів з Android 2.3.7 (Gingerbread) або більш ранніми версіями операційної системи позбудуться можливості авторизуватися за допомогою облікового запису Google в таких додатках, як Gmail або YouTube починаючи з 27 вересня.

Власникам пристроїв на більш пізніх версіях операційної системи, таких як Android 3 (Honeycomb) і Android 4 (Ice Cream Sandwich), це обмеження не загрожує. Відповідно переважній більшості користувачів нема про що турбуватися.

Однією з причин такого рішення є безпека: нове програмне забезпечення, як правило, набагато безпечніше, ніж старе, особливо того, що вийшло 10 років тому. Розробники Google не бажають, щоб програми були зламані за допомогою вразливостей, знайдених в старих операційних системах.

Втім, рішення проблеми є. Власники старих Android-смартфонів зможуть обійти обмеження за допомогою авторизації в сервісах Google через веб-браузер.