Названі найбільш шкідливі каші

Каша-один з найпопулярніших видів сніданку. Однак далеко не всі крупи можна віднести до корисних.

Рисова

Варто відзначити, що в цьому випадку мова йде про білому рисі. Фахівці пояснюють, що білий рис – це відшліфований бурий або сірий. При цьому в будь-якому шліфованому зерні губляться багато корисних властивостей, воно стає легкозасвоюваним вуглеводом. Подібна їжа набагато швидше “евакуюється” зі шлунка, даючи менше відчуття насичення. Більш того-білий рис практично не містить вітамінів або інших корисних речовин.

Манна

Це, відзначають експерти, продукт найдрібнішого помелу пшениці. Після подібної обробки крупа більше не містить клітковини, а також корисних мінералів, при цьому вітамінів в ній теж мінімум. Ключова складова манки-крохмаль. З цієї причини у крупи вкрай високий глікемічний індекс. Це особливо небезпечно для тих, хто страждає на цукровий діабет.

Вівсянка (але не вся)

Геркулес дрібного помелу, який міститься в кашах швидкого приготування, за своїми властивостями відчутно відрізняється від цільнозернової вівсянки. Подібна крупа погана тим, що в ній в рази менше харчових волокон. Коли людина їсть вівсянку швидкого приготування, він не отримує корисних речовин, що містяться в цільнозерновій крупі.

: Новости Ю