Експерти розповіли, наскільки темний режим економить енергію вашого смартфона

У Мережі з’явилися результати нового дослідження, яке провели в Університеті Пердью і яке демонструє нам реальні показники автономності смартфонів з OLED-дисплеями при ввімкненому та вимкненому темному режимі. Різниця не настільки значна, як могло здаватися, але вона є, і дає певні переваги користувачам смартфонів з увімкненим темним режимом.

Темний режим має справді відчутну перевагу над світлим при використанні з яскравістю, що близька до 100 відсотків, але при використанні на рівні близько 30-50 відсотків різниця падає до 3-9 відсотків. Враховуючи, що більшість користувачів рідко використовують смартфони з рівнем яскравості дисплея, близьким до 100 відсотків, слід звернути увагу саме на другий показник. Звісно, різниця незначна, але мінімальне покращення користувачі темного режиму все ж отримають певну перевагу.

Як заявив один з дослідників, коли промисловість закликала до переходу на темний режим, ще не було інструментів, здатних точно виміряти енергію, що споживають пікселі екрану. За його словами, тепер дослідники зможуть надати розробникам інструменти, що дозволять створювати більш енергоефективних додатків.

У дослідженні брали участь додатки, які користувачі найчастіше завантажували у Google Play: YouTube, Google Maps, Google Phone, Google Calendar, Google News та Calculator. Було розглянуто енергоспоживання протягом 60 секунд на чотирьох моделях смартфонів: Google Pixel 2, Moto Z3, Google Pixel 4 та Google Pixel 5.