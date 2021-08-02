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Под Киевом нашли таксиста с ножевыми ранениями в голову

02.08.2021

1 августа, в селе Крюковщина Киевской области сотрудники Департамента охраны обнаружили окровавленного таксиста.

Мужчина в бессознательном состоянии из-за ножевого ранения в шею и голову был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Об этом KV стало известно из сообщения “Киев Оперативный”.

“К сожалению, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову.

К тому же, еще и открытая черепно мозговая травма”, – сказано в публикации.

: crimezone.in.ua

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