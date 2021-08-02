Українські вантажівки КрАЗ постачатимуть для армії США

КрАЗ має випустити 1 000 вантажівок різного призначення

Український КрАЗ приступить до випуску нових вантажівок для армії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє портал “Аmpercar”.

Так, стало відомо, що цієї весни Командування по організації підрядних робіт армії США вирішило підтримати Кременчуцький автозавод. Тому у підприємства замовили велику партію вантажівок (і запчастин) для потреб американських військових.

Так, ПрАТ “АвтоКрАЗ” пройшло державну атестацію, за підсумками якої знову отримало право експорту товарів військового призначення. Тепер автозавод може виконувати постачання армійських вантажівок за кордон.

Впродовж найближчих трьох років завод КрАЗ має випустити 1 000 вантажівок різного призначення для потреб армій союзників США. Цей контракт, дозволить КрАЗу вийти зі статусу банкрутства та знову запустити виробництво машин.

За словами гендиректора підприємства Романа Черняка, повномасштабний запуск виробництва відбудеться до кінця цього року. Тоді завод почне випускати техніку цивільного і військового призначення, а головними ринками бачить закордон.

: sport.znaj.ua