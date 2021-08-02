У Києві з’явилася ще одна спільна вулиця для автомобілів і велосипедів

Чергова вулиця із загальним рухом автомобільного транспорту та велосипедів і дозволеною швидкістю руху в 20 км/год з’явилася в Києві, зазначено на сторінці Facebook Київської міської державної адміністрації, з посиланням на слова заступника голови КМДА Олександра Густелева.

“На вулиці Паторжинського в Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту і велосипедів… Вулиця з’єднає велосмуги на вулиці Рейтарській і велодоріжку на Прорізній”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що найближчим часом спільний рух буде введено ще на одній столичній вулиці – Неманській у Печерському районі.

Стверджується, що першим подібним місцем в столиці стала Ботанічна площа.

У повідомленні наголошується, що інспектори з паркування щодня контролюють дотримання правил, а в разі істотного перешкоджання руху транспорту або пішоходів – евакуюють автомобілі на штрафмайданчик.

: ua.interfax.com.ua