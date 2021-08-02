Ціни на вживані авто по всьому світу почали знижуватися: в чому причина

З початком пандемії коронавірусу багато людей стали активно розглядати можливість покупки особистого транспорту, щоб перестати користуватися громадським. Зрозуміло, що багато хто звернувся до вторинного ринку і ціни на старі автомобілі значно зросли.

Про це пишуть Економічні новини з посиланням на Mmr.

Також через глобальний дефіцит комп’ютерних мікросхем, необхідних для виробництва нових машин, багатьом виробникам довелося призупинити виробництво. У підсумку, ті люди, які хотіли придбати нові авто, стали купувати старі автомобілі.

Ціни на вживані авто в США

У підсумку, за час пандемії на одному з найбільших авторинків світу, в США, ціни на старі машини виросли на 40%! Мало того, деякі моделі автомобілів продавали дорожче, ніж вони коштують / коштували новими.

Також більшість експертів сходяться на думці, що пік максимальних цін на вживані авто вже пройдено.

Ціни на вживані авто в Україні

В Україні аналогічним чином почали знижуватися ціни авто. Зараз за старі машини в Україні просять стільки ж, скільки і в минулому році. Подешевшали і авто з Америки, але тут вже, очевидно, зіграли роль вищезгадані зміни в самому внутрішньому ринку США.

: enovosty.com