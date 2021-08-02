Оффшорный гуру Тимур Абилкасымов вновь развел инвесторов на миллионы, за что получил дело в Украине

На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

Суть финансовой аферы заключалась в портфельном инвестировании, причем, прикрывался Абилкасымов именем главы Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадины Абылкасымовой. Большинство доверчивых бизнесменов с Украины посчитали, что Тимур Бокейханович имея практически идентичную с Мадиной Ерасыловной фамилию является ее родственником и доверенным лицом. За последний год Тимуру Абилкасымову удалось собрать не менее трех миллионов долларов США для своего проекта под минимум 30 процентов годовых. Естественно, никаких процентов оффшорный герой выплачивать не собирался и не собирается. Он попросту пропал со связи. А все гарантийные документы оказались липой.



Напомним, что не так давно одиозный оффшорный эксперт, похоронивший чужие миллионы в оффшорах Люксембурга устроился на госслужбу, дабы отработать долги за счет новых возможностей. Гражданин Казахстана Абилкасымов Тимур Бокейханович не первый раз пытается отмыть репутацию и вернуть потерянные в оффшорах миллионы долларов, ранее он уже имел твердое намерение пробиться в различные госструктуры в надежде получить возможность быстрого заработка. Тем не менее, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой оказалась наиболее доступным вариантом реанимировать провальную карьеру. Теперь Тимур Абилкасымов советник. Можно лишь представить себе, что именно будет советовать горе-эксперт.

Тимур Абилкасымов и затянувшийся оффшорный скандал

Еще в бытность местным казахстанским экспертом-лоббистом Тимур Бокейханович Абилкасымов умудрялся творить чудеса, получая немалые деньги за определенные услуги. Причем, сперва все в коррупционной деятельности Тимура Абилкасымова шло довольно гладко. Только со временем аппетиты выросли и Т. Абилкасымов начал предлагать то, что ему было не вполне по зубам. К примеру, Тимуру Абилкасымову показалось, что он способен влиять на результаты некоторых тендеров, решать вопросы с финрегуляторами и даже прятать чужие миллионы по оффшорам. Именно на последнем Тимур Абилкасымов и погорел. Уже при начальных траншах на счета голой и беззаботной компании Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L случилась беда. Все средства были в экстренном порядке арестованы Люксембургской налоговой службой, началось разбирательство в Минфине. По мнение советника Министра Финансов Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах на территории Grand Duchy. Далее завертелась обычная бюрократическая машина, которая в считанные месяцы разжевала суть аферы, которую Абилкасымов Тимур Бокейханович пытался воплотить в жизнь на скорую руку…