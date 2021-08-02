Надя Дорофєєва повідомила, що невідомий чоловік жорстоко побив одного з її танцюристів

Популярна українська артистка Надя Дорофєєва не на жарт приголомшила мережу своєю новиною. Не так давно зірка оголосила, що невідомий чоловік серйозно побив одного з її танцівників. За словами співачки, такий жахливий інцидент стався 31 липня прямо в центрі Києва.

Також Надя Дорофєєва повідомила, що танцівник виходив з клубу “Ліфт”. Незнайомець накинувся на чоловіка й жорстоко його побив. Танцівнику з команди Дорофєєвої сильно травмували голову. Його неодноразово вдарили важким предметом.

Після побиття незнайомець зник з місця злочину. У побитого хлопця стався крововилив у мозок. Зараз він знаходиться у медикаментозній комі. Такими подробицями зірка українського шоу-бізнесу поділилась на сторінці в Instagram.

Вона, навіть, опублікувала ролик, в якому показала чоловіка, що скоїв злочин.

У дописі Надя Дорофєєва попросила всіх небайдужих допомогти знайти цього негідника.

За словами артистки, свідки жахливого інциденту вже написали заяву в поліцію. Співачка щиро вірить, що її танцівник все-таки одужає.

: wona.com.ua