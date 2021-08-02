Дзідзьо розсекретив, чи зустрів нове кохання після розлучення з дружиною

Відомий український артист Дзідзьо, який не так давно розлучився з дружиною, розсекретив, чи вільне його серце. Подробицями особистого життя чоловік поділився у програмі “Світське життя”.

За словами артиста, поки що нової коханої в нього немає. Дзідзьо повідомив, що ввесь свій час присвячує кар’єрі. Кожного дня в нього зйомки, підготовка до концерту та багато інших справ.

Зірка українського шоу-бізнесу поскаржився на неповноцінний сон. Він заявив, що спить лише чотири години на добу. За словами виконавця, на особисте життя він не має часу.

Артист працює із шостої години ранку, а повертається додому лише вночі. Також Дзідзьо розсекретив, що зовсім скоро планує випустити новий альбом. Зараз знаменитість активно працює над різними проєктами, присвячуючи ввесь час кар’єрі.

А ще відомий виконавець розповів, якою повинна бути його нова обраниця. Дзідзьо впевнений, що саме з погляду може розпочатись велика історія кохання. За словами співака, його кохана перш за все повинна бути мила серцю.

: wona.com.ua