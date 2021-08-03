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На ділянці біля МВЦ планують збудувати багаторівневий паркінг

03.08.2021

КМДА планує віддати інвестору під багаторівневий паркінг ділянку біля МВЦ

Київська міська державна адміністрація планує провести інвестиційний конкурс для будівництва багаторівневого паркінгу біля Міжнародного виставкового центру на Лівобережній.

Про це повідомляє Чесно, додавши відповідне розпорядження Київміськдержадміністрації.

У “Чесно” зазначають, що кияни давно скаржаться, що під час проведення різних заходів у виставковому центрі їхні двори перетворюються на паркінг для автомобілів відвідувачів.

“Головне, щоб інвестор, який прийде, будував саме паркінг, а не черговий ТРЦ із висотним житловим комплексом”, – йдеться у повідомленні.

: budport.com.ua

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