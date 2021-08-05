Главе Харьковского облсовета назначили посильный залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, которого НАБУ и САП подозревают в получении 1,05 млн грн неправомерной выгоды.

Мера пресечения — залог в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.

Такое решение 5 августа приняла следственная судья ВАКС Вера Михайленко.

Во время заседания прокурор САП Игорь Семак утверждал, что на телефоне заместителя Товмасян Андрея Малыша, который тоже является подозреваемым по делу, нашли переписку между Малышем и Товмасяном. В этих переписках замглавы Харьковского облсовета информировал Товмасяна о получении неправомерной выгоды от директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого.

По словам прокурора, в частности, в этих переписках глава облсовета утверждал, что осведомлен о вымогательстве взятки и просил «дожать» Шпаркого до предоставления всей суммы. Семак утверждал, что существуют риски препятствование следствию. Прокурор напомнил, что два телефона Товмасяна были выброшены из окна и разбиты. К тому же, глава облсовета имеет контакты в органах правопорядка и может влиять на расследование.

Поэтому органы правопорядка просили арестовать Товмасяна с альтернативой почти 4 млн грн. В частности, такую ​​сумму прокурор обосновал тем, что часть неправомерной выгоды в 700 тыс. грн была не найдена и могла быть конвертирована подозреваемыми. Также глава

Напомним, НАБУ и САП сообщили Товмасяну о подозрении. До этого антикоррупционные органы сообщали о подозрении в этом же деле замглавы Харьковского облсовета Андрею Малышу и адвокату Руслану Танабашу.

После чего ВАКС арестовал замглавы Харьковского облсовета Малыша с альтернативой 4,75 млн грн. Его же сообщника-адвоката Танабаша тоже арестовали, но залог определили в 713 700 грн. Позже за них обоих внесли залог, они вышли из СИЗО и на подозреваемых возложили обязанности.

По версии следствия, Товмасян, Малыш и Танабаш вымогали деньги у директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого. В обмен они обещали не увольнять его с занимаемой должности. Взятку передавали по частям. При передаче последней части в 350 тыс. грн злоумышленников задержали.

Слово і діло