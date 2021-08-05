У Києві п’яний водій BMW їхав без дверей: тікав з місця ДТП

Сьогодні, 5 серпня, у Печерському райрні Києва легковиик зачепив вантажівку. П’яний водій першого автомобіля намагався втекти.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо” із посиланням на ДТП.КIEV.UA.

Аварія сталася вночі на бульварі Дружби Народів. Автомобіль BMW їхав на шаленій швидкості та зачепив фуру. Удар припав на праву сторону легковика. На автівці погнуло двері. Після зіткнення іномарка не перестала рухатись. Її п’яний водій намагався уникнути покарання та втекти з місця ДТП.

Унаслідок аварії постраждала пасажирка іномарки. Її госпіталізували з травмою ноги.

Поліція з’ясовує всі обставини.

: oukr.info