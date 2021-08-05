Одиозный аферист Роман Гольдман – главный вакцинатор украинской элиты

Одиозный Роман Гольдман успел засветиться не в одном скандале с проведением подпольной вакцинации ВИП-персон из украинской элиты, а также в контрабандном ввозе вакцины от «чумы 21 века» Covid-19. Но резонансная тема подпольной вакцинации для мажоров продолжает своё развитие… Что известно об аферисте и современном «торговце здоровьем» Гольдмане, а также о клинике, где делались подпольные прививки для избранных?

​Итак, не так давно СМИ взорвались масштабным скандалом, связанным с подпольным вакцинированием от короны украинских ВИПов. Как говорится, дорого-богато. Журналисты выяснили, что Пфайзером успели привиться известные политики, чиновники, премьер и их семьи. И это притом, что на тот момент никаких официальных поставок в нашу страну не было вообще. Примечательно, что тогда президент Зеленский сильно возмутился и поставил задачу СБУ проверить данную информацию.

​А затем соответствующие разоблачающие материалы в СМИ стали пропадать…

​Как разгорался скандал с вакцинированием украинских ВИПов

В начале года популярное издание «Обозреватель» разместило разоблачающий материал из блога известного предпринимателя и политика Михаила Бродского.

Суть статьи заключается в том, что Бродский заявил: вакцина в Украину ввозится, но незаконно, то есть такая себе «контрабанда здоровьем». Вакцинирование также проводится, но тайно и только для высокопоставленных лиц и их семей. Информация разлетелась мгновенно, верхи забеспокоились. Вовлеченными в скандал выявились многие, даже сам президент.

Примечательно, что в скором времени скандальный материал с сайта пропал. Осталась только поисковая строка…

Правда, ещё остался репост самого Бродского на Фейсбуке.

​Ясное дело, что такой материал успели забрать и запостить все кому не лень, поэтому читайте, если интересно.

Как заявил Бродский, в последние дни декабря прошлого года в Украину чартером доставили вакцину Пфайзер и нелегально протащили её через «зал официальных делегаций». Сколько тогда стоила «модная» прививка в два этапа для наших «слуг»? По информации бизнесмена – 2 500 евро. При этом такая же прививка в Европейских странах тарифицируется за два этапа в 30 евро. В общем, подробности читайте выше по ссылке, не будем повторяться.

Но на этом скандал не утих, а разгорелся ещё сильнее. Как оказалось, незаконный ввоз вакцины Pfizer в одну из столичных частных клиник организовал некий знакомый нашего президента.

Во как!

Подробнее – смотрите в видео популярного издания «Страны» и не только.

​А вот что пишут в комментах к материалу «Страны»…

​Таких комментов под видео более тысячи… Без комментариев.

​Кто такой Роман Гольдман

​Речь идёт о современном Робин Гуде только для богатых – прививочном схематознике Романе Гольдмане, который называет себя спецом «в сфере пациент-менеджмента». Как указано на его странице в Фейсбуке, он – гендиректор в Первом медицинском центре Тель-Авива.

​А что же по факту? Товарищ на разрыве между нашей столицей и Тель-Авивом, путешествует на частном самолёте и «лечит» украинских ВИПов. А точнее предоставляет особые дорогостоящие услуги для непростых людей – занимается организацией лечения в лучших израильских клиниках.

​Если заглянуть в его социальные сети, то глаза разбегаются. Сразу видно, что Гольдман любит быть в центре внимания и выставлять пафосные снимки со всякими знаменитостями, в том числе и с президентом Украины.

Кстати, журналисты всячески пытались пробиться к организаторам и «записаться» на то самое подпольное вакцинирование, но у них ничего не получилось. Как говорится, в этой схеме все работало чисто по связям и простолюдинам туда не пробиться. Но некий независимый расследователь под прозвищем «Джокер» пошел дальше и связался с одиозным Романом Гольдманом, представившись Андреем Ермаком, главой Офиса президента. О как загнул… И даже больше – после такого «общения» он разместил в интернете эту переписку.

​Ясное дело, что проверить, реальная эта переписка или фейк, не возможно, но все же…

​По информации того же Джокера, среди «клиентуры» Романа числятся многие. Там и столичный мэр Кличко, и львовский Садовой, и шоумены, и политики, и некоторые участники 95-го квартала, и политики, и бизнесмены…

​Собственно говоря, у товарища есть слабинка – любит фоткаться с элитой и выкладывать в соцсети, посему если посмотреть на его фейсбук, то сразу увидим многих-многих клиентов-прививочников…

Что известно о схематозной клинике «Медиленд», где Гольдман прививал ту самую элиту

​Отметим, что по данным «Джокера» у Романа Гольдмана нет медобразования и он не является представителем медицинских учреждений Израиля.

​Итак, что известно о скандальной столичной клинике «Медиленд», где великий махинатор Гольдман устроил подпольный штаб вакцинации от коронавируса для представителей элиты.

​Согласно данным, указанным на сайте столичной клиники «Медиленд», находится она по адресу: Киев, ул. Маршала Рыбалко, д. 11-б. Именно по этому адресу и проводилось подпольная вакцинация для избранных.

​А вот аккредитация данного медицинского учреждения…

​… и лицензия…

Как видите, в реквизитах частной компании «Сигма» указан адрес – Киев, ул. Межигирська, д. 5, кв.16.

Согласно данным информресурса ОпенДата, статусный капитал компании составляет аж 500 гривен.

​По данным YouControl, бенефициарами и владельцами ЧП «Сигма» являются Мищенка Алла, она и директор, и Капустин Виктор, который входит в группу банкиров, связанную с Виктором Ющенко и не только.

​Предприятие числится в трёх судебных документах, среди которых есть и криминальные.

​Также в ЧП «Сигма» проведено 3 проверки, выявлены нарушения.

Можно ещё продолжать и продолжать углубляться в схемы Романа Гольдмана и его подельщиков, но пока сделаем паузу.