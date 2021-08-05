Вчені: певні овочі можуть стати джерелом сполук для створення ліків проти онкологічних хвороб

Деякі продукти містять сполуки, які здатні вбивати ракові клітини.

Вчені довели, що певні овочі можуть стати джерелом сполук для створення ліків проти онкологічних хвороб. Деякі продукти містять сполуки, які здатні вбивати ракові клітини.

Фахівці з Індії, Китаю, дослідивши склад овочів і фруктів, виявили сполуки, які здатні допомогти у боротьбі з раком, інформує Ukr.Media.

У дослідженні використали близько 30 сполук та комп’ютерне моделювання. Визначалося, чи здатні вони взаємодіяти з білком для подальшого використання у лікуванні пухлин та інших онкологічних захворювань.

За словами фахівців, проти раку можуть допомогти такі продукти як: ріпа, цибуля-порей, помідори, огірки, салат, морква, цвітна капуста, броколі.

Під час лікування різних видів злоякісних пухлин потрібно вживати різні елементи природного походження, які міститися у овочах, ягодах, фруктах і зелені. Виноград, у якому міститься ресвератрол, а також чорниця, що містить птеростильбен, дозволяють полегшити процес боротьби з раком грудей. Для захисту проти раку товстої кишки використовують ідол-3-карбінол.

За словами китайських та індійських вчених, найбільш ефективні ліки для боротьби з раком можна отримати, використовуючи природні елементи. Група вчених підтвердила дану гіпотезу і підсумувала, що заражені клітини припиняють свій розвиток і розмноження під дією певних сполук природних елементів.

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: aspekty.net