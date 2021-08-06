У Києві 20-річна дівчина обікрала іноземного дипломата

У Києві до поліції звернувся іноземний дипломат – він заявив, що його обікрали. Українські правоохоронці знайшли злодійку, яка це зробила.

Це сталось у Шевченківському районі. Зловмисниця поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4000 тисячі гривень. За це дівчину можуть посадити на 5 років.

Деталі

Як розповіла слідча відділу поліції Олександра Кравчук, правоохоронці встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець.

Після перегляду записів з відеокамер системи “Безпечне місто”, у ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження.

: 24tv.ua