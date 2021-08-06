Tesla випустила недорогий компактний електрокар

Американський виробник електромобілів Tesla випустив в Китаї перший прототип абсолютно нового компактного електрокара. Новинка повинна стати найдешевшою моделлю в лінійці американського бренду.

Про це пише AMPERCAR.com.

Подейкують, що компанія Tesla вже домовилася з усіма основними постачальниками і тепер займається обладнанням виробничих ліній для нової моделі. Серійне виробництво електромобіля може розпочатися вже до кінця поточного року.

На даний момент ні назва, ні вартість нової бюджетної моделі Tesla поки не озвучені. Світлин новинки теж немає, тому невідомо, який тип кузова вона отримає.

Якщо вірити одній з версій, новинку представлять під ім’ям Model 2 або Model Q. Що стосується цінника, то інсайдери стверджують, що електромобіль коштуватиме не більше 25 тисяч американських доларів.

Нагадаємо, наразі найбюджетніша модель Tesla – седан Model 3 – коштує мінімум 40 тисяч доларів США.

Зазначимо, Tesla відкладе випуск пікапа Cybertruck, тому що розробка новинки ще не завершена.

: ampercar.com