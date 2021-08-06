Под Киевом на взятке попался начальник ЦНАП

В Богуславе Киевской области на взятке в 500 долларов США задержан начальник местного Центра предоставления административных услуг (ЦНАП — укр.) Дмитрий Симоненко.

Как пишет Киевский регион, сегодня во время получения денежных средств он был пойман «на горячем» и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, чиновник, в разговоре с лицом по поводу государственной регистрации права собственности на 5 объектов недвижимого имущества, попросил о предоставлении 500 долларов США неправомерной выгоды.

Сейчас прокурорами и следователями проводятся обыски и другие неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению. Дмитрию Симоненко готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.