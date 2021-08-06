Український каратист завоював «бронзу» на Олімпіаді в Токіо

Український каратист виступає у вазі до 75 кг і приносить Україні 14-ту нагороду на Олімпіаді у Токіо.

Перемогти італійця Луїджі Буса Горуні не вдалося (0:3), проте вже виходом у півфінал він гарантував собі місце на олімпійському п’єдесталі на арені «Ніппон Будокан».

Одеська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула «бронзу» у веслуванні на байдарках і каное.

Український борець греко-римського стилю, народний депутат від партії «Слуга народу», Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо. Для України це перша золота медаль на Олімпіаді 2020.

Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів на Олімпійських Іграх в Токіо. У фіналі українець із рахунком 1:9 програв іранцю Мохаммеду Резі Гераю.

Також українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук взяли бронзову медаль у змаганні дуетів в артистичному плаванні – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.

22-річна Ірина Коляденко здобуває бронзову медаль у вільній боротьбі. З рахунком 3:1 вона перемогла латвійку Анастасію Григор’єву.

Українка Алла Черкасова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, принсла Україні бронзу на Токіо-2020 – першу олімпійську нагороду у жіночій боротьбі після Пекіну-2008, де так само на третю сходинку п’єдесталу зійшла Ірина Мерлені.

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