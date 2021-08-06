Участь у саміті Кримської платформи вже підтвердили 33 країни

«Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла, що Україна очікує представників із щонайменше 40 країн.

За її словами, ще від 10 країн Україна чекає офіційного підтвердження про участь у саміті.

Кримська платформа 6 серпня 2021 року в Києві проходить установчий форум Експертної мережі. Захід відкриває перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. У форумі також візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти.

РФ починає тиснути на країни, які заявляють про участь у Кримській платформі. Країни, які відкрито заявляють про свою участь у роботі Кримської платформи, зазнають утисків із боку дипломатів та спецслужб Російської Федерації, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Кількість учасників Кримської платформи, саміт якої відбудеться 23 серпня у Львові, досягла 31, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток», – написав Кулеба.

За його словами, Україна працює над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.

Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?

Про те, які перспективи у Кримської платформи бачить уряд Федеративної Республіки Німеччини, – в інтерв’ю Анки ФЕЛЬДГУЗЕН, Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Валентині САМАР, головній редакторці Центру журналістських розслідувань, та Юлії КАЗДОБІНІЙ, голові Української фундації безпекових студій.

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