Полицейский начальник из Дрогобыча задержан за взятки

Майора полиции, работающего в Дрогобычском райотделе (Львовская обл.) начальником сектора реагирования патрульной полиции

«Задержанный требовал от инспектора сектора реагирования патрульной полиции оказывать ему ежемесячно неправомерную выгоду, полученную вследствие сокрытия последнее админправонарушений в сфере нарушения правил дорожного движения, в частности за управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения», — сообщили в областной прокуратуре 6 августа.

Полицейского задержали после получения очередной суммы — 5 тыс грн. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения и отстранит от должности. Расследование по ч. 3 ст. 368 УК проводят следственные ГБР и львовского управления ДВБ НП Украины.