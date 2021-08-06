Окупанти відправили активістку з Ялти під домашній арешт

Нагадаємо:
- 18 травня 2021 року Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, ще 15 – позбавлені права на свободу пересування і перебувають під адміністративним наглядом в окупованому Криму.
- 15 червня 2021 року в Києві правозахисники представили доповідь «Ситуація з правами людини в Криму за 7 років окупації», заснований на інформації про зафіксовані різними міжурядовими та неурядовими правозахисними організаціяім випадках порушень прав людини в незаконно окупованому Росією Криму.