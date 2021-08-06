Кримська платформа: Експертна мережа представила цілі і завдання підгруп

Кримська платформа: 6 серпня 2021 року в Києві пройшов установчий форум Експертної мережі.
РФ починає тиснути на країни, які заявляють про участь у Кримській платформі. Країни, які відкрито заявляють про свою участь у роботі Кримської платформи, зазнають утисків із боку дипломатів та спецслужб Російської Федерації, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?
Про те, які перспективи у Кримської платформи бачить уряд Федеративної Республіки Німеччини, – в інтерв’ю Анки ФЕЛЬДГУЗЕН, Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Валентині САМАР, головній редакторці Центру журналістських розслідувань, та Юлії КАЗДОБІНІЙ, голові Української фундації безпекових студій.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що створення Кримської платформи буде серйозним кроком у напрямку деокупації Криму, оскільки в ході установчого саміту, який відбудеться 23 серпня в Києві, буде створено постійно діючий офіс і обговорені ініціативи щодо безпеки у Азово-Чорноморському регіоні. Він також зауважив, що країни-учасниці Кримської платформи ризикують погіршити відносини з РФ, яка дуже негативно реагує на її створення.
- Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Росія «погрожує» країнам, які погодилися взяти участь в міжнародному саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня в Києві.