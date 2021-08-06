Кримська платформа: Експертна мережа представила цілі і завдання підгруп

Кримська платформа: 6 серпня 2021 року в Києві пройшов установчий форум Експертної мережі.

РФ починає тиснути на країни, які заявляють про участь у Кримській платформі. Країни, які відкрито заявляють про свою участь у роботі Кримської платформи, зазнають утисків із боку дипломатів та спецслужб Російської Федерації, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Детальніше про реакцію Кремля і його кримських прибічників на створення Кримської платформи – міжнародного майданчика по деокупації Криму – дивіться у відеоблозі Валентини Самар Кримська платформа: чому так біситься Росія?

Про те, які перспективи у Кримської платформи бачить уряд Федеративної Республіки Німеччини, – в інтерв’ю Анки ФЕЛЬДГУЗЕН, Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Валентині САМАР, головній редакторці Центру журналістських розслідувань, та Юлії КАЗДОБІНІЙ, голові Української фундації безпекових студій.

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