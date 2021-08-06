Суд арестовал «кабминовского террориста»

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего бойца батальона «Айдар» Владимира Прохнича, который угрожал взорвать здание Кабинета Министров, на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом свидетельствует трансляция судебного заседания, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд взять Прохнича под стражу без альтернативы внесения залога.

Защита заявила, что Прохнич болеет тяжелым хроническим заболеванием, является инвалидом 2-й группы.

Так, защита просила суд избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Защита Прохнича заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение суда.

Как сообщалось, 4 августа полиция задержала угрожавшего взорвать здание Кабмина экс-бойца «Айдара» Прохнича, а 5 августа сообщила о подозрении в захвате государственных зданий, незаконном лишении свободы и незаконном обращении с оружием.