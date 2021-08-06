САП завершила дело Чауса

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование против бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса по подозрению в получении 150 тыс. долларов взятки и вручила ему обвинительный акт.

Об этом Українським Новинам сообщила САП.

«Вручили сегодня обвинительный акт», — сообщили в ведомстве.

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет передан в Высший антикоррупционный суд.

5 и 6 августа Чауса вызывали на допрос, однако экс-судья отказался от дачи показаний.

Как сообщалось, суд отказался арестовать Чауса и отправил его под круглосуточный домашний арест.