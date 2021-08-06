Василіса Фролова вперше після пологів показала фігуру в купальнику

43-річна модель та акторка Василіса Фролова полетіла в Туреччину з п’ятимісячним сином. Вона зупинилась у 5-зірковому готелі з власним басейном. Зірка розцінила це як гарну нагоду показати фігуру в купальнику.

Акторка, яка стала мамою лише п’ять місяців тому, вже усвідомила, що відпочинок з маленьким сином – це ще те випробування. Попри виснажливий графік Василіса Фролова встигла поплавати й зробити кілька фото в басейні.

Перед камерою вона з’явилась у суцільному купальнику чорного кольору. Це розкішне пляжне вбрання з американською проймою та оголеною спиною. Мокрий одяг підкреслив струнку фігуру Фролової. У кадрі зірка засвітила підтягнуті ніжки та плоский живіт.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

: showbiz.24tv.ua