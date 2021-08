В Ірландії продали ягня за рекордні €44 тисячі (фото)

Семимісячне ягня стало найдорожчим бараном в Ірландії після того, як було продане на аукціоні за 44 000 євро.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Баран породи суффолк був проданий в графстві Віклоу селекціонером графства Донегол Річардом Томпсоном консорціуму фермерів Північної Ірландії.

Ціна перевершила попередній рекорд для барана в 38 000 євро.

Томпсон, який завів стадо суффолкських овець в 2015 році, зазначив, що його баран особливий, але він навіть уявити не міг, що за нього вдасться виручити таку суму.

Суффолк – одна з найпопулярніших порід в Північній Ірландії.

Records smashed here in Blessington!!!

This ram lamb from Richard Thompson’s Ballinatone flock just sold for €44,000. Sired by Solwaybank Sapphire pic.twitter.com/UeVTOo6bhn

— FJ Pedigree (@FJ_Pedigree) August 2, 2021

: bykvu.com