У жителей Киева обнаружили редкостную болезнь: разносчиками являются комары

Дирофиляриозом заболели 2 жителя Дарницкого района и 1 житель Днепровского района.

У троих жителей Киева выявили редкостное паразитарное заболевание – дирофиляриоз. Оно вызвано круглыми гельминтами из рода Dirofilaria. Об этом сообщает Вечерний Киев.

Паразит поселяется под кожей и растет там, а его разносчиком являются комары.

«Дирофиляриозом заболели 2 жители Дарницкого района и 1 житель Днепровского района, двое мужчин и одна женщина. Гельминты размером 11,0, 7,0 и 12 см (фрагмент) были изъяты хирургически из области левого глаза (в 2-х случаях), правой кисти (в 1-м случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение 1 года», – рассказали «Вечернем Киеву» в Киевском городском центре по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины.

Основными симптомами дирофиляриоза у человека могут быть отек и покраснение, появление опухоли. Этот паразит может мигрировать под кожей.

За сутки дирофилярия может переместиться на расстояние до 30 см. Поэтому расположение кожного уплотнения тоже меняется. Специфический признак дирофиляриоза весьма выразительный: характерны жалобы на ощущение шевеления под кожей, благодаря которому заболевание с латыни переводится как «злая нить».

С момента заражения человека (укуса комара) до образования опухоли проходит не менее 1 месяца, а иногда до 2 лет. Переносчиками болезни являются малярийные и немалярийные комары. Как правило, в организме человека паразитирует только одна особь гельминта.

: sud.ua