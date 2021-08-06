В Індії розробляють електричний гіперкар потужністю 1000 кінських сил

Індійський стартап Mean Metal Motors розробляє електричний гіперкар Azani. Новинка отримає гібридне шасі та крісло, яке приймає форму тіла водія.

Як стало відомо AMPERCAR.com, виробництво електромобіля планують налагодити на декількох підприємствах з готових модулів, що має в рази знизити вартість моделі.

В основу Azani ляже гібридне шасі. Тобто вуглепластиковий монокок поєднуватиметься з алюмінієвою рамою. Підвіска авто буде зібрана на подвійних поперечних важелях з адаптивними амортизаторами.

Потужність силової установки Mean Metal Azani сягатиме 1000 кінських сил (1000 Нм). До першої «сотні» гіперкар буде прискорюватися приблизно за 2 секунди, а його максимальна швидкість сягатиме 354 км/год. Без підзарядки електромобіль зможе подолати понад півтисячі кілометрів.

Також новинка може отримати екрани з доповненою реальністю, просунуту систему телематики, оновлення програмного забезпечення «по повітрю», крісла, що приймають форму тіла водія. Система безпеки включатиме в себе адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон і автоматичне гальмування.

: ampercar.com