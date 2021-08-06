MamaRika відверто розповіла, як пройшли її пологи

Нагадаємо, MamaRika 2 серпня народила первістка. Дівчина опублікувала пост в Instagram, де зізналася, що лікарі були змушені робити їй кесарів розтин.

“Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя — тому було, м’яко кажучи, страшнувато. Коротше, я як йожик в тумані сліпо довірилася супер-бригаді лікарів, і недаремно — бо в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин”, – написала MamaRika.

“У вертикалі я з першого дня. В день операції я вже ходила, бо так легше заживати”, – розповіла MamaRika в сторіс.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

: bilshe.com