Їжте рибу й кидайте курити: дієтологи радять, як подовжити життя на десять років

Зростання рівня омега-3 жирних кислот в крові вже на 1 % пов’язане зі зменшенням ризику смертності, подібним до відмови від куріння.

Асоціація дієтологів України розповідає про дослідження, проведене за участю Медичного науково-дослідного інституту лікарні Дель Мар (МІЛДМ) у співпраці з інститутом досліджень жирних кислот у Сполучених Штатах та кількох університетів США та Канади. Результати дослідженнрівень омега-3 жирних кислот у крові настільки ж важливий провісник смертності від будь-яких причин, як і куріння. В аналізі, опублікованому в Американському журналі з клінічної нутриціології, використовувались дані довготривалої дослідницької групи «Framingham Offspring Cohort», яка спостерігала за жителями штату Массачусетс (США) із 1971 року.

Дослідники виявили, що рівень омега-3 жирних кислот в еритроцитах крові є дуже надійним провісником ризику смертності. Доктор Алекс Сала-Віла з МІЛДМ з групи дослідження впливу харчування на розвиток серцево-судинних захворювань, а також автор дослідження, дійшов до висновку, що високий рівень омега-3 жирних кислот у крові внаслідок регулярного включення жирної риби в добовий раціон збільшує тривалість життя майже на п’ять років. Навпаки, регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років, приблизно стільки ж додаткових років життя ви отримуєте завдяки високому вмісту омега-3 поліненасичених жирних кислот у крові.

За великою когортою учасників спостерігали протягом 11 років. Дослідники проаналізували дані про рівень жирних кислот у крові у 2240 осіб віком 65+ (середня тривалість спостереження становила одинадцять років). Метою було перевірити, які жирні кислоти функціонують як провісники смертності, виходячи за рамки вже відомих факторів. Результати показали, що чотири типи жирних кислот, включаючи омега-3, виконують цю роль. Цікаво, що дві з них – це насичені жирні кислоти, які традиційно асоціювалися із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, які безпосередньо впливають на тривалість життя. Доктор Сала-Віла зазначив, що результати підтверджують те, що не всі насичені жирні кислоти обов’язково негативно впливають на здоров’я людини. Щоправда, їх рівень у крові не може бути змінений за рахунок модифікації дієти аналогічно з тим, як це відбувається з рівнем омега-3 жирних кислот.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати жирну рибу, таку як лосось, оселедець або сардини два рази на тиждень, враховуючи підтверджену користь омега-3 жирних кислот для здоров’я.

: greenpost.ua