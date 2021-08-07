Суд арестовал харьковских рэкетиров

Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии «Национальный корпус», бывшие и действующие правоохранители.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их «прибыли», по данным следствия, составил более 1 млн гривен ежемесячно.

Подозреваемым инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК.

Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у членов Харьковского отделения партии «Нацкорпус» и задержала семь человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и занималась вымогательством средств.

Громадське