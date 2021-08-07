В Держдуму Росії та місцеві ради балотуються учасники незаконних збройних формувань на Донбасі

Про це йдеться у матеріалі Радіо Донбас.Реалії.

У липні 2021 року Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову за якою жителі непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей, які мають паспорти громадян Росії, зможуть проголосувати на виборах депутатів російської Держдуми в онлайн-форматі. За твердженням РНБО України, таких громадян вже близько 600 тисяч.

Ще у травні 2021 року Центральна виборча комісія Росії затвердила перелік регіонів, де буде випробувана система дистанційного електронного голосування (ДЕГ). Невдовзі жителів ОРДЛО з російськими паспортами активно стали агітувати голосувати дистанційно на виборах до Державної думи. Серед російських партій найбільш активну роботу проводять представники «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), чиї кандидати потрапили до списків Єдиної Росії, а також партії «Справедливая Россия – За правду», що позиціонує себе, зокрема, і як представницю населення ОРДЛО у Росії. Заїжджав у Донецьк і один з керівників партії, перший заступник голови Ради федеральних зборів Росії Андрій Турчак. Причому його візит вже був схожий на передвиборчу агітацію з обіцянками соціальних виплат та будівництва дитячих майданчиків: так, ніби він у Росії.

Окрім того, активізувався процес видачі страхових номерів – СНІЛС. Це має полегшити процедуру віддаленого голосування для жителів непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей.

Від двох згаданих партій до Держдуми балотуються Олександр Бородай, що очолює «Союз добровольцев Донбасса», а колись був так званим головою «уряду ДНР»; Захар Прилєпін, що колись був одним радників ватажка «ДНР» Олександра Захарченка та активно бере участь у конфлікті та виборах.

Став кандидатом і колишній побратим Захарченка Олександр Казаков. Перебуваючи в ОРДЛО, Казаков ратував за об’єднання «ДНР» та «ЛНР» в одне формування та подальше приєднання ОРДЛО до Росії.

Жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть «проголосувати» на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі. «Виборці» також повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг із підтвердженим обліковим записом.

Жителів окупованій частині Донецької області масово записують в прихильники «Єдиної Росії» прямо на вулиці. Щоб стати прихильником правлячої в Росії партії, жителям ОРДО необхідно мати при собі фотографії та паспорт громадянина РФ. При відсутності свіжого фото, всіх бажаючих фотографують прямо на пікеті.

В кінці березня 2021 року «центр громадських зв’язків МВС ЛНР» повідомив про видачу 600 тисяч «паспортів ЛНР» жителям ОРЛО.

У лютому 2021 року угрупування «ДНР» заявило, що видало понад 655 тисяч «паспортів ДНР», і ще 215,5 тисяч жителів непідконтрольної українському уряду частини Донецької області отримали російські паспорти.

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